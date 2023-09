Drag Race: «Ich habe meinen kleinen Bruder verloren, der sein Auto so liebte» 

Beim SCC 500 treten Besitzer PS-starker Wagen auf einem Dragstrip gegeneinander an (Bild von 2022).

Die Trauer um S.* aus dem Kanton Waadt ist gross: Der 24-jährige S.* aus dem Kanton Waadt starb bei einer Motorsportveranstaltung in Deutschland. Der Wagen des Westschweizers überschlug sich mehrfach. Dabei wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb.

Sein Bruder äusserte sich nun auf Instagram: «Dieser Moment hat mein Leben zerstört. Ich habe meinen kleinen Bruder verloren, der sein Auto, einen Audi TT RS, so liebte.» Er bedankt sich bei allen für die Unterstützung und schreibt weiter: «Dieser Unfall zeigt, dass wir alle nur ein Leben haben und dass die Mechanik gnadenlos ist. Seid vorsichtig, respektiert einander. Ich liebe dich mein Bruder, ruhe in Frieden.»

«Wir stehen alle noch unter Schock»

Im Rahmen der Motorsportveranstaltung SCC 500 «Rolling 50 /1000» messen sich jeweils zwei Fahrer in einem Beschleunigungsvergleich, einem sogenannten Drag Race. Der Veranstalter des Rennens äusserte sich ebenfalls auf Social Media: «Wir sind sprachlos und stehen alle noch unter Schock. Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen. Wir wünschen ihnen viel Kraft für die schwere Zeit.»

Das Unglück geschah am Samstag um 11.07 Uhr auf der Start- und Landebahn des Flugplatzes in Zweibrücken. Das Rennen wurde gemäss Angaben des Veranstalters sofort abgebrochen und für den Sonntag abgesagt. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Zweibrücken zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.