Italien : Draghi gewinnt Vertrauensabstimmung im Senat

«Super Mario», wie der neue Ministerpräsident Mario Draghi in Italien auch genannt wird, hat vom Senat die Unterstützung für sein Corona-Programm erhalten.

Durch das Votum wurde nochmals der breite Rückhalt deutlich, den die neue Regierung im Parlament geniesst. Am Donnerstag steht noch die Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer an. Die Vertrauensabstimmungen in beiden Häusern des Parlaments galten als blosse Formsache, da Draghi die Unterstützung aller grossen Parteien hat.