«Certified Lover Boy» - Drakes neues Album sorgt unter Fans für hitzige Debatten

Frauen und Männer sind sich uneinig

Kanye oder Drake?

Der Grund, warum die beiden Alben so stark verglichen werden, dürfte nebst dem nahe beieinanderliegenden Erscheinungsdatum und der ähnlichen Musikrichtung auch sein, dass die beiden Rapper verfeindet sind. So veröffentlichte Kanye vor kurzer Zeit die vollständige Adresse von Drake. Der reagierte darauf mit einem Video, worin er seinen Gegner herzhaft auslacht. Der Konkurrenzkampf zwischen den beiden ist also eröffnet. Immerhin gibt es einige Fans, die zu schlichten versuchen – und beide Alben abfeiern.

Drake: «Ich bin auch lesbisch»

Viel diskutiert wird auch der neue Song «Girls Want Girls». Darin singt Drake: «Du sagst, du bist eine Lesbe, Mädchen, ich doch auch!» Weiter singt er im Refrain: «Frauen wollen Frauen, da wo ich herkomme.» Viele Mitglieder der LGBTQ-Community freuts – und auch sonst scheint vielen Fans zu gefallen, dass Drake so offen über sexuelle Orientierungen spricht und dem Thema mit viel Akzeptanz gegenübertritt.

Einigen sind die Aussagen aber zu viel. Eine Userin findet, dass der Rapper lesbische Menschen fetischisieren würde. Eine andere schreibt, dass sich Drake nicht in die sexuellen Vorlieben anderer einmischen sollte und nicht so über lesbische Frauen rappen sollte, als wisse er genau, was diese wollen. Andere finden, Drake zeige sich in dem Song «zu weich und unmännlich».