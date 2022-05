Warth TG: Drama auf der Thur – Polizei rettet Familie von einem Baumstamm

Bei einer Rettungsaktion an der Thur musste eine fünfköpfige Familie in Sicherheit gebracht werden. Am Sonntagnachmittag, gegen 13 Uhr, waren sie auf der Thur bei Warth TG in einem Schlauchboot unterwegs. Unterhalb der Kartause Ittingen rammte das Schlauchboot einen Baumstamm und blieb hängen.