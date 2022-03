Russland kooperiert nicht : Drama geht weiter – verhaftete Olympiasiegerin sitzt bis Mai in Haft

Die inhaftierte zweifache Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner sitzt weiterhin in Russland fest – und das wird sie noch mindestens bis Mai.

Die zweimalige Basketball-Olympiasiegerin Brittney Griner sitzt nach ihrer Festnahme wegen mutmasslichen Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen Scheremetjewo noch länger in Russland fest. Ein Gericht im Gebiet Moskau in der Stadt Chimki verlängerte den Arrest bis zum 19. Mai, wie die Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag meldete.