Conor McGregor verliert nach Horror-Bruch gegen Dustin Poirier

Der Kampf, er wurde mit viel Spannung erwartet. Doch was geschah? Er endete in einem Drama. So verlor Conor McGregor (32) in der Nacht den Mega-Kampf gegen Dustin Poirier (32). Und das nicht einmal unbedingt, weil er der schlechtere Kämpfer war. Nein. Sondern weil er sich schwer verletzte. Nach Angaben des Veranstalters UFC zog sich der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer einen Bruch des Schienbeins nahe des Sprunggelenks zu.