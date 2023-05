2. Bundesliga: HSV feiert bereits den Aufstieg, muss dann aber in Relegation

Lange sah es so aus, als würde der Hamburger SV nach fünf Jahren Abwesenheit in die 1. Bundesliga zurückkehren. Nach einem wilden Saisonfinal ist es aber doch (noch) nicht so weit.

Darum gehts Heidenheim steigt mit Darmstadt in die 1. Bundesliga auf – der HSV muss in die Relegation.

Zwischenzeitlich sah Hamburg wie der sichere Aufsteiger aus, die Fans feierten bereits.

In der Nachspielzeit drehte Heidenheim aber die Partie in Regensburg und lancierte die grosse Party.

Der 1. FC Heidenheim hat in einem unglaublichen Aufstiegs-Final erstmals den Sprung in die Fussball-Bundesliga geschafft, der Hamburger SV muss dagegen erneut in die Relegation. Heidenheim gewann durch ein Eigentor, einen Strafstoss und einen Treffer in der neunten Minute der Nachspielzeit nach 0:2 mit 3:2 (0:0) bei Jahn Regensburg (mit Jan Elvedi, ab 72., sah in der 90. +12 Minute direkt Rot), verdrängte den bereits feiernden HSV noch von den Aufstiegsrängen und begleitet den SV Darmstadt 98 ins Oberhaus.

Der HSV (mit Miro Muheim) muss somit trotz des 1:0 (1:0) bei Absteiger SV Sandhausen (mit Kemal Ademi, ab 83.) in die Entscheidungs-Spiele gegen den Bundesliga-16. VfB Stuttgart. Regensburg steht als zweiter Absteiger fest. Heidenheim entriss Darmstadt, das nach einer Partywoche in Mallorca mit Filip Stojilkovic (ab 61.) 0:4 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth verlor, sogar noch die Meisterschaft.

Hamburger feierten bereits auf dem Rasen

Im Kampf um den Aufstieg setzte der HSV wie von Trainer Tim Walter angekündigt gleich ein Zeichen und ging bereits in der dritten Minute durch einen Treffer von Jean-Luc Dompé in Führung. Und zu Beginn der 2. Halbzeit jubelten erneut die Hamburger, denn da geriet Heidenheim durch ein Tor von Prince Osei Owusu in Rückstand (51.). Owusu legte sechs Minuten später nach, ein Eigentor von Benedikt Saller hielt Heidenheim im Spiel (58.).

Beim Abpfiff jubelten die Hamburger schon ausgelassen, Fans stürmten den Platz, Sandhausens Stadionsprecher gratulierte zum Aufstieg. Doch das Spiel in Regensburg lief noch fast zehn Minuten und der FCH glich durch einen Elfmeter von Jan-Niklas Beste aus (90.+3) und kam durch Tim Kleindienst (90.+9) tatsächlich noch zum Sieg. In Sandhausen herrschte Schockstarre. Nach 15 Minuten Nachspielzeit war in Regensburg Schluss und Heidenheim jubelte.

Wird Bielefeld gleich durchgereicht?

Auch am anderen Ende der Tabelle ging es noch um Relegation: Mit Bielefeld (ohne Silvan Sidler), Braunschweig (ohne Saulo Decarli) und Nürnberg (mit Kwadwo Duah) waren vor dem 34. und letzten Spieltag noch drei Teams in unmittelbarer Gefahr, in die Relegation gegen den Drittliga-Dritten Wehen Wiesbaden zu müssen.

Nach einer desolaten Vorstellung und einem 0:4 in Magdeburg ist es also der Bundesliga-Absteiger von vergangener Saison, der nun zusehen muss, nicht gleich zwei Ligen durchgereicht zu werden. Wir erinnern uns: Die Kampagne Wiederaufstieg lancierte Anfang Saison noch der Schweizer Trainer Uli Forte, der aber nach nur wenigen Spieltagen (vier Liga Spiele ohne Sieg) bereits entlassen wurde.

