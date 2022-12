Vorarlberg: Zehn Menschen werden von Lawine verschüttet

Im Skigebiet von Lech/Zürs im österreichischen Bundesland Vorarlberg hat sich am Nachmittag des Weihnachtstags eine Lawine gelöst. Ersten Informationen zufolge sind im Bereich Trittkopf bis zu zehn Personen verschüttet worden, wie ORF Vorarlberg berichtet. Die Lawine ging gegen 15 Uhr nieder. Ausläufer davon haben die Skipiste erreicht .

Aufgrund von Wind und Neuschnee herrschte am Sonntag in diesem Gebiet verbreitet erhebliche Lawinengefahr. Eine grosse Suchaktion sei eingeleitet worden. Mehrere Helikopter aus Vorarlberg und Tirol sowie Suchtrupps mit Lawinenhunden seien unterwegs zur Unglücksstelle.



Eine Person sei mittlerweile verletzt geborgen worden. Nach den weiteren Vermissten werde noch immer gesucht. Derzeit seien mehr als 100 Rettungskräfte im Einsatz, sagt Hermann Fercher von der Einsatzzentrale gegenüber ORF. «Es ist alles mit Scheinwerfern und Einsatzfahrzeugen was geht im Einsatz», sagt er. «Wir tun alles, um die Wintersportler zu bergen», teilt die Gemeinde Lech mit.