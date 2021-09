22. Profi-Saison : Drama-Sieg für Superstar Tom Brady (44) bei NFL-Auftakt

Zum Start in die neue Saison kommen die Tampa Bay Buccaneers zu einem knappen 31:29-Erfolg gegen die Dallas Cowboys. Dabei glänzte einmal mehr Quarterback Tom Brady.

Brady bereits wieder in Topform

Einen Ball fing Chris Godwin in der Endzone und auch Antonio Brown war erfolgreich. Bei den Cowboys hatte Amari Cooper zwei Touchdowns, CeeDee Lamb punktete ebenfalls. Brady will in seiner 22. Profi-Saison seinen Super-Bowl-Rekord von bislang sieben Titeln ausbauen. Die ersten sechs holte er im Trikot der New England Patriots.