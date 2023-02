Kinostarts Februar 2023: Drama «The Son» – ein Vater kämpft um seinen depressiven Sohn 

«The Son»

Der Grund für Nicholas’ Verhalten

Tabuthema Mental Health

Es sei schwierig, ein guter Elternteil zu sein und mit einer Situation klarzukommen, wenn man nicht mehr weiss, was man tun soll: «Es gibt so viel Scham und Unwissenheit in Bezug auf psychische Probleme», sagt er zu «Rolling Stone». «Der Film ist für mich eine Möglichkeit, das, was ich gelernt habe, mit anderen zu teilen und auch ein Gespräch zu eröffnen.»