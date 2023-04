Drama um alleinerziehenden Vater geht in die nächste Runde

«Werde immer an deiner Seite sein»

Herzzerreissende Briefe zwischen Vater und Tochter

Seit seiner Festnahme in Belarus ist Alexej Moskaljow nicht mehr gesehen worden. Die Bürgerrechtsorganisation OWD-Info veröffentlichte aber am Donnerstag einen kurzen Brief des 54-Jährigen an seine Tochter, der von seinem Anwalt weitergeleitet wurde.