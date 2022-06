Pech in Berlin: Schock für Belinda Bencic – sie knickt um und muss im Final aufgeben

Bereits im letzten Jahr hatte Belinda Bencic den Final des Rasen-Turniers von Berlin verloren. Auch dieses Mal wurde es nichts mit dem Sieg. Die Ostschweizerin knickte im ersten Satz um und musste die Partie verletzt aufgeben. Für die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 4) war es der dritte WTA-Turniersieg ihrer Karriere. Bencic hingegen verpasste Titel Nummer 7. Sie hatte in dieser Saison noch in Charleston auf Sand im Final gegen Jabeur triumphiert.

Im dritten Saison-Vergleich gegen die in Berlin an Nummer 1 gesetzte Tunesierin – in Madrid hatte Bencic im Achtelfinal den Kürzeren gezogen – gab Bencic ihr erstes Service-Game gleich ab und lief einem Break hinterher. Das Re-Break gelang der Schweizerin in sengender Hitze zum 3:4. Doch gleich im folgenden Game bekundete Bencic etwas Pech und gab ihren Service wieder ab. Beim Stand von 3:5 und Vorteil für Jabeur kams zum fatalen Fehltritt: Bencic knickte um, sie musste sich behandeln lassen. Mit einem Tape um den linken Fuss konnte es vorerst weitergehen. Danach servierte Jabeur den Satz zum 6:3 nach Hause. Erneut musste Bencic einem Satzrückstand hinterherrennen, wie bereits im Viertel- und im Halbfinal. Und dann noch mit einem angeschlagenen Fuss.