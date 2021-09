Nathan Aké : Drama um City-Spieler – er verliert nach Champions-League-Tor seinen Vater

Der Niederländer Nathan Aké schoss gegen Leipzig seinen ersten Treffer in der Königsklasse. Nach dem Spiel erfuhr er von der Tragödie.

Der niederländische Fussball-Nationalspieler Nathan Aké hat kurz nach seiner Tor-Premiere in der Champions League gegen RB Leipzig seinen Vater verloren. Sein Vater, der schwerkrank war, sei nur wenige Minuten nach seinem Treffer gestorben, schrieb der 26-jährige Profi von Manchester City am Donnerstag nach dem 6:3 gegen die Deutschen zum Auftakt der neuen Königsklassen-Saison auf Instagram. «Vielleicht sollte es so sein, mich spielen zu sehen, hat ihn immer stolz und glücklich gemacht», schrieb der Abwehrspieler.