Iman Beney: Supertalent (16) verpasst WM nach Kreuzbandriss

Das 16-jährige Talent der Frauen-Nati ist schwer verletzt, die Bestürzung ist gross.

Inka Grings nominiert für sie Amira Arfaoui nach.

Was für eine Hiobsbotschaft für die Schweizer Frauennati! Iman Beney hat sich im am Dienstagnachmittag im Abschlusstraining vor dem Länderspiel gegen Marokko am Knie verletzt und fällt für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland aus.

Die 16-jährige Iman Beney hatte noch am Montag überraschend den Sprung ins WM-Kader von Nationaltrainerin Inka Grings geschafft. Nur einen Tag später folgte nun das bittere Aus. Nach dem Zwischenfall, der sich im Zweikampf während einer Spielform im Training ereignete, wurde Beney für die nötigen medizinischen Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Ein MRI bestätigte im Verlauf des Abends den Befund Kreuzbandriss.

Lia Wälti wendet sich an das Toptalent

Die Bestürzung ist gross. Nati-Spielerin Géraldine Reuteler liken den Post der Nati auf Insta, in dem es heisst: «Gute Besserung». Auch Ex-Nati-Spielerin Rachel Rinast macht dies. Captain Lia Wälti schreibt in ihrer Insta-Story auf Schweizerdeutsch: «Herzzerissende Tag …» In französischer Sprache meint sie weiter: «Ich bin mir sicher, dass du stärker zurückkommst.»

Die Nationaltrainerin hat derweil sofort auf den Ausfall von Beney umgehend reagiert und Amira Arfaoui nachnominiert. Für die Stürmerin von Bayer Leverkusen ist es die erste Endrundenteilnahme. Die Bernerin stösst noch am Dienstagabend zum Schweizer Team.

«Sie ist ein Top-Talent»

Für Beney zerplatzt mit der Verletzung urplötzlich ein grosser Traum. Die 16-Jährige, die am 23. Juli ihren 17. Geburtstag feiert, wurde zuletzt immer wieder von Mitspielerinnen und Trainerin in den höchsten Tönen gelobt.

Grings sagte bei der Kader-Bekanntgabe: «Jede Woche, als ich ihr sagte, dass sie noch Teil des Kaders ist, strahlte sie über das ganze Gesicht.» Und: «Sie schmeisst sich überragend ins Team rein.» Auch Ramona Bachmann schwärmte zuletzt von Beney: «Sie ist ein Top-Talent, unbekümmert, frech. Sie erinnert mich an mich, als ich jung war. Iman hat eine lange und erfolgreiche Karriere vor sich.»

Bei ihrem Nati-Debüt im Spiel gegen Sambia überzeugte sie nach ihrer Einwechslung mit einer Vorlage. Und vor wenigen Wochen spielte sie noch an der U-17-EM und führte die Schweiz in den Halbfinal. Auch wurde Beney in die Top-Elf des Turniers gewählt. Beney wäre nach ihrer Nominierung die jüngste Schweizer WM- oder EM-Spielerin überhaupt geworden.

Arfaoui rückt nach – Xhemaili bleibt zuhause

Trotz der Verletzung von Beney nicht mit an die WM reisen wird Riola Xhemaili. Die Solothurnerin hatte den Cut für den finalen Kader von Inka Grings überraschend nicht geschafft und wird die WM nun vom Sofa aus mitverfolgen. Xhemaili verzichtete am Montag auf jeglichen Kommentar, als sie von Natitrainerin Inka Grings nicht für die WM nominiert worden war.

Dafür schrieb die 20-Jährige am Dienstag auf Instagram: «Die letzten Tage waren sicherlich die schwierigsten in meiner bisherigen Profikarriere. Natürlich bin ich extrem enttäuscht, dass ich nicht mit zur WM fahren darf!» Als Profi müsse sie nicht alle Entscheidungen verstehen oder damit einverstanden sein. Ihre Aufgabe sei es nun, die Entscheidung zu akzeptieren und daraus Motivation für sich zu schaffen, um sich weiterzuentwickeln und als Sportlerin und Mensch daran zu wachsen.