Tour de France: Mark Cavendish muss nach Sturz aufgeben

Es hätte sein grosser Abschied von der Tour de France werden sollen. Doch seine 14. und letzte Teilnahme an der Grande Boucle endet für Sprint-Star Mark Cavendish (38) mit einem riesigen Drama. Insgesamt 34 Etappen der Frankreich-Rundfahrt konnte der Brite in seiner langen Karriere bislang für sich entscheiden. Ein Rekord, den er mit der belgischen Radsport-Legende Eddy Merckx (78) teilt.

Am Freitag hatte nur ganz wenig zu Cavendish’ 35. Etappensieg an der Tour de France gefehlt. Bei der Sprintankunft in Bordeaux landete der Mann von der Isle of Man nur ganz knapp hinter Jasper Philipsen auf Platz zwei. Jetzt ist klar, es wird bei 34 Siegen bleiben.