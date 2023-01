Cathy Hummels litt unter extremen Folgen nach Trennung von Mats

«Viele haben mir ständig gesagt, wie grässlich ich aussehe.» Weiter stellt sie ihren Kritikerinnen und Kritikern eine Gegenfrage: «Meint ihr wirklich, ich hätte es nicht gesehen, dass ich nicht mehr gesund aussah? Aber was sollte ich machen? Ich kann ja nicht aus meinem Körper fliehen», schrieb Cathy in einem Insta-Post.

Sie hat in den letzten Monaten gelitten: Cathy Hummels.

Der 34-Jährigen geht es mittlerweile besser und sie blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Unter dem Posting offenbart Cathy, wie sehr ihr die Zeit zugesetzt hatte: «Ich war 14 Jahre immer mit dem gleichen Menschen beisammen. Wir sind miteinander erwachsen geworden. Nach unserer Trennung war da einfach dieses enorme Loch», schreibt sie und führt weiter aus: «Es gab Tage, da dachte ich, dass ich nicht mehr aufwache, weil ich so ‹kaputt› war. Mein Gewicht ging immer weiter runter und ich hatte teilweise Panikattacken, weil ich ratlos war.» Es sei nichts mehr an ihr «kleben geblieben». Ihr Kopf sei so stark gewesen und habe alles abgewiesen, «aber mein Körper hat die Notbremse gezogen, mir gezeigt: Trauere endlich und verarbeite diese Situation, oder ich mag nicht mehr», erklärt die Moderatorin.