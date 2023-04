Zentralschweiz: Älterer Mann beleidigt Kind auf Spielplatz rassistisch

A.D.* kann gar nicht recht glauben, was sich am Sonntag auf einem Spielplatz in der Zentralschweiz abgespielt hat. Eigentlich war sie mit einer Freundin in einem Restaurant am Essen, ihre zwei Kinder (5 und 8) und das Kind (7) ihrer Freundin waren auf dem Spielplatz am Spielen. Plötzlich kamen die Kinder vom Spielplatz zurück – schockiert.