Ein heute 36-jähriger Serbe aus dem Kanton Aargau und dreifacher Familienvater hat vor knapp drei Jahren mit dem 14-jährigen Sohn einer Bekannten drei Raubüberfälle verübt: Zwei Attacken auf Tankstellenshops in Dielsdorf und Riedikon sowie einen Überfall auf eine 75-jährige Rentnerin in Niederglatt.

Dabei war jeweils der 14-Jährige mit einer Soft-Air-Pistole bewaffnet und verübte die Taten alleine, während der Beschuldigte im Auto draussen wartete. Der gravierendste Vorfall betraf den Überall auf die Frau in ihrem Haus, bei dem der Knabe ihr die Pistole an den Kopf hielt und den Code der Maestrokarte herauszwang. Die Beute der drei Überfälle betrug rund 4000 Franken, wovon der Jugendliche 600 Franken erhielt. Er ist bereits in einem separaten Verfahren vom Jugendgericht verurteilt worden.