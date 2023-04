St. Gallen: Drehen und gewinnen – Hier siehst du was dich an der Offa erwartet

Im Video siehst du, was es an der Offa alles zu gewinnen gibt.

Seit Mittwoch hat die Offa ihre Türen geöffnet. Auch an der diesjährigen Messe erwartet Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm. Rund 460 Ausstellende präsentieren ihre Angebote rund um die Themen Freizeit, Genuss, Lifestyle, Gesellschaft und Outdoor, so die Offa in einer Medienmitteilung. Am Donnerstag besuchte 20 Minuten die Frühlingsmesse und versuchte ihr Glück beim Drehen der Glücksräder. Wie erfolgreich dies verlief und welche Preise es zu gewinnen gibt, siehst du im Video.