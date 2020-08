Unfall mit Modellflugzeug

«Drehende Teile wie Propeller können Verletzungen verschlimmern»

Ein Elektro-Propellerflugzeug hat einen 23-jährigen Arbeiter mitten ins Gesicht getroffen. Der Präsident des Schweizerischen Modellflugverbandes nimmt Stellung.

Ein Modellflieger traf am Montag einen Arbeiter.

In Ottenbach kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall.

«Kriegsähnliche Verletzungen»: Laut einem Kollegen hat ein 23-jähriger Mann schwerste Gesichtsverletzungen erlitten , nachdem ihn ein Modellflugzeug mitten ins Gesicht traf. Gemäss der Kantonspolizei Zürich arbeitete der junge Mann am Mittwochabend gerade auf dem Dach eines Zirkuswagens in Ottenbach ZH – rund 200 Meter entfernt vom Piloten des Modellflugzeugs – , als es zum Unglück kam. Bei dem Flugobjekt soll es sich um ein Elektro-Propellerflugzeug gehandelt haben.

Gemäss Adrian Eggenberger, Präsident des Schweizerischen Modellflugverbands, wird ein Modellflugzeug nur in «sehr seltenen Fällen» gefährlich. «Beispielsweise bei einem technische n Defekt oder extremen äusseren Einflüssen. Es gibt in der Schweiz dann und wann Unfälle mit Modellflugzeugen, aber nur äusserst selten schwerwiegende.»

«Als ob man einen Finger in einen Ventilator halten würde»

Gefährlich machen ein Modellflugzeug das Gewicht und die Geschwindigkeit, so Eggenberger. «Wenn man beim Velofahren oder beim Kickboard stürzt, wird man augenblicklich abgebremst, was zu Verletzungen führt. Je schneller, desto erheblicher. Praktisch dasselbe passiert, wenn ein Modellflugzeug aufprallt. Drehende Teile wie Propeller können die Verletzungen verschlimmern.»

Von Modellflugzeug-Piloten wird die Gefahr, die von den Propellern eines Modellflugzeugs ausgehen, mit folgenden Worten beschrieben: «So , als ob man einen Finger in einen Ventilator halten würde. Der ist dann weg.»

Verletzungen würden aber praktisch nur den Modellflugpiloten selber betreffen, so Eggenberger weiter. «Beispielsweise dann, wenn er direkt an seinem Modellflugzeug arbeitet und eine Fehlmanipulation passiert.»

«Modellflugpiloten helfen sich gegenseitig»

Eggenberger rät jedem Piloten – egal, ob Anfänger oder Experte – , sich ernsthaft auf einen solchen Flug vorzubereiten. Man solle sich Fragen stellen wie etwa: «Sind das Modellflugzeug und die ganze Ausrüstung in perfektem Zustand? Bin ich fit? Stimmen die Umgebungsbedingungen? Welchen Raum befliege ich , und was muss ich meiden? Was mache ich , wenn dies oder jenes während des Flugs passiert?» Der Schweizerische Modellflugverband stelle dazu Checklisten und Hilfsmittel zur Verfügung, die sowohl Anfänger wie auch Experten nutzen könnten.