Champions League live: Napoli gegen Milan, Chelsea gegen Real

Napoli will erstmals in seiner Geschichte zu den vier besten Mannschaften Europas gehören und setzt für einen historischen Vereinserfolg vor allem auf Rückkehrer Victor Osimhen. Der 24-Jährige ist rechtzeitig zum Rückspiel des Champions-League-Viertelfinal gegen den AC Mailand an diesem Dienstagabend wieder fit geworden und soll mithelfen, das 0:1 aus dem ersten Duell dieses italienischen Fussball-Derbys wettzumachen. Der Nigerianer sorge stets für «einen Hauch Enthusiasmus» im gesamten Team, lobte Trainer Luciano Spalletti.