Ring um den Burj Khalifa: Wird dieses Projekt bald Realität?

Der Ring soll nicht nur beeindruckend aussehen, sondern auch die Luftqualität verbessern. Dafür sollen Luftfilter in den fünf Pfeilern sorgen.

Das Konzept trägt den Namen «Downtown Circle» und soll eine Art Gegenbewegung zur sehr vertikalen, von Hochhäusern geprägten Skyline sein. Aber es soll natürlich nicht nur spektakulär aussehen, wie die Architekten Najmus Chowdry und Nils Remess erklären: So könnten die fünf Pfeiler zur Temperaturregulierung und als Luftreiniger eingesetzt werden und die Luftqualität um den Burj Khalifa herum verbessern.

Sonnenenergie nutzen

In Dubai wird es oft über 40 Grad heiss. Während der Ring diese Temperatur innerhalb des Gebiets senken soll, wollen die Architekten die Sonne noch anderweitig nutzen: So sollen auf dem 550 Meter hohen Ring Solarpanels installiert werden. Dazu kommt eine weitere Technik, wie Chowdry gegenüber CNN erklärt: «Wir wollen Solar-Wasserstoffzellen nutzen. Eine Technologie, die wir schon in früheren Projekten eingesetzt haben.»