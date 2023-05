Der FC Zürich verkündet drei Abgänge

Rüegg wäre am Donnerstag beim Spiel in Lugano in der Startformation gestanden. Er zog sich jedoch beim Aufwärmen eine Muskelverletzung in der Wade zu, so dass er nicht spielen konnte. Rüegg wird auch die bevorstehenden Partien gegen Winterthur und Lugano verpassen. Für den Schweizer Meister bestritt der 24-Jährige wettbewerbsübergreifend 17 Spiele und bereitete einen Treffer vor. (nih)