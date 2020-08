vor 49min

13 Tage lang festgebunden Drei Ärzte von Brian alias «Carlos» stehen vor Gericht

Im Fall «Carlos» sind drei Ärzte der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich angeklagt. Sie sollen Brian tagelang festgebunden haben.

von Stefan Hohler

1 / 5 Brian alias «Carlos» wurde 2011 tagelang in der Psychiatrischen Universitätsklinik festgebunden. Screenshot SRF Dieser Fall wird am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich verhandelt. KEYSTONE Drei Ärzte sind wegen Freiheitsberaubung beziehungsweise Gehilfenschaft angeklagt. KEYSTONE

Darum gehts Drei Ärzte, die Brian alias «Carlos» behandelt haben, stehen am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich.

Sie sind wegen Freiheitsberaubung angeklagt, weil sie Brian ganze 13 Tage lang festgebunden haben sollen.

Den drei Ärzten drohen bedingte Freiheitsstrafen von 7 bis 14 Monaten.

Freiheitsberaubung – so lautet der Vorwurf an drei Ärzte der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, die 2011 den jungen Intensivstraftäter Brian alias «Carlos» behandelt hatten. Sie sollen Brian ganze 13 Tage lang festgebunden haben. Am Mittwoch stehen die drei Ärzte vor dem Bezirksgericht Zürich. Ihnen drohen bedingte Freiheitsstrafen von 7 bis 14 Monaten, teilweise wegen Gehilfenschaft.

Der damals 15-jährige Brian sass in Untersuchungshaft, weil er einen anderen Jugendlichen mit einem Messer schwer verletzt hatte. Im Gefängnis versuchte er dann, sich das Leben zu nehmen, wie es in der Anklageschrift heisst. Daraufhin wurde er in die Psychiatrie verlegt. Dort stellten ihn die drei beschuldigten Ärzte, einer davon ein Vorgesetzter, mit Hilfe von acht verschiedenen Medikamenten und mit Gurten in der «7-Punkt-Fixation» ruhig – allerdings nicht nur für wenige Stunden, wie das ethische Richtlinien vorgeben.

Gefesselt auf Spaziergang

Ab dem neunten Tag wurden einzelne Fixierungen zwar gelöst. Der damals 15-Jährige durfte jeden Tag gefesselt und in Begleitung der Polizei eine Stunden spazieren gehen. Im Grundsatz sei er jedoch angebunden geblieben, in «fast absoluter Bewegungslosigkeit», heisst es in der Anklageschrift. Für den Staatsanwalt ist das klar eine Misshandlung, denn Fixierungen seien «so kurz wie möglich zu halten».

Für den jungen Straftäter im Fall «Carlos» folgte bekanntlich eine Odyssee durch Gefängnisse, Kliniken und Gerichtssäle. Im vergangenen November schickte ihn das Bezirksgericht Dielsdorf schliesslich in eine stationäre Massnahme, umgangssprachlich auch «kleine Verwahrung» genannt. Dabei werden psychische Störungen behandelt. Alle fünf Jahre wird überprüft, ob die Therapie anschlägt oder ob weitere fünf Jahre notwendig sind. Angeklagt war Brian damals, weil er im Gefängnis Pöschwies randaliert und mehrere Personen verletzt hatte.

«Carlos» heisst eigentlich Brian Der Straftäter «Carlos» sagte im Oktober 2019 gegenüber der SRF-Sendung «Rundschau», dass er mit richtigem Namen Brian heisst und auch so genannt werden möchte. SRF hatte den Namen «Carlos» wegen des Jugendschutzes in Umlauf gebracht. Aufgrund dieses Umstandes wird 20 Minuten in den kommenden Berichterstattungen auch seinen richtigen Namen verwenden.