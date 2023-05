Windisch AG: Drei Bahnmitarbeiter durch SBB-Starkstromleitung verletzt 

Heftiger Unfall bei der Kontrolle einer Fahrleitung: Wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochabend, kurz nach 23 Uhr. Drei Mitarbeitende führten in Windisch auf einer Hebebühne in Fahrtrichtung Basel eine Kontrolle der Fahrleitung durch. Dabei kam es zu einem Lichtbogen durch die Starkstromleitung.