Illegal auf der Limmat - Drei Böötler geraten in Lebensgefahr – nun folgt eine teure Rechnung

Vor gut zwei Wochen an einem Sonntagabend gerieten drei Personen beim Höngger Wehr in Not. Sie waren trotz Verbot mit einem Gummiboot auf der Limmat unterwegs. Der ausgelöste Einsatz kommt sie nun teuer zu stehen, wie Anfragen bei Stadtpolizei sowie Schutz & Rettung Zürich (SRZ) zeigen.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt. Die Grundkosten dafür betragen laut SRZ-Sprecher Marco Grendelmeier rund 1200 Franken. In der Pauschale enthalten ist auch ein Sonntagszuschlag. Dazu kommen noch die individuellen Behandlungskosten. «Sie betragen wenige Hundert Franken», sagt Grendelmeier. Wie die Personen die Kosten aufteilen und ob eine Versicherung einen Teil davon übernimmt, ist nicht bekannt. Grendelmeier fügt an: «Es wäre falsch, wenn man aus Angst vor Kosten den Notruf nicht wählt.» Insbesondere für Drittpersonen entstünden grundsätzlich keine Kosten.

Drei Bussen ausgestellt

Die drei Böötler waren auf dem Fluss in Not geraten. Ein 25-Jähriger konnte sich an einer Eisenstange festhalten, eine 21-Jährige und ein weiterer 25-Jähriger wurden übers Wehr gespült und gerieten in die lebensbedrohliche Wasserwalze. Die Frau konnte sich mit viel Glück selbst ans Ufer retten, der Mann wurde mit Hilfe eines Rettungsrings aus dem Wasser geholt.