Am Freitag können sie in Lech deshalb nicht starten.

Nun ist also auch das Schweizer Skiteam betroffen: Wie Swiss-Ski mitteilt, wurden drei Fahrer positiv getestet. Marco Odermatt, Justin Murisier und Loic Meillard zeigen keine oder nur leichte Erkältungssymptome und befinden sich in Quarantäne. Ihr Start beim Parallel-Slalom in Lech am kommenden Freitag fällt deshalb ins Wasser. Alle anderen Mitglieder des Teams wurden aber negativ getestet. Sie können das Rennen in Österreich also absolvieren.