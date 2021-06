Dänemark gegen Belgien : Drei Delta-Befunde nach EM-Spiel in Kopenhagen – 4000 zum Massentest

Bei der EM-Partie Dänemark gegen Belgien waren drei Zuschauer mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert.

Das 1:0 der Dänen gegen Belgien in Kopenhagen.

Bei der EM-Partie Dänemark – Belgien waren in Kopenhagen 25’000 Fans im Stadion.

Bei drei Stadionzuschauern des EM-Spiels zwischen Dänemark und Belgien ist die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke und die Behörde für Patientensicherheit forderten deshalb am Mittwochabend 4000 Zuschauer aus sechs bestimmten Stadionblöcken dazu auf, einen PCR-Test machen zu lassen. Die EM-Partie hatte am Donnerstag im Kopenhagener Stadion Parken stattgefunden, Belgien hatte die Begegnung 2:1 gewonnen.

Pool via REUTERS

Das Parken Stadion in Kopenhagen war im Spiel gegen Belgien mit 25’000 Zuschauern gut gefüllt.

Die zunächst in Indien aufgetretene Delta-Variante B.1.617.2 gilt als ansteckender als andere Corona-Varianten. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC geht davon aus, dass sie Ende August 90 Prozent aller Corona-Neuinfektionen in Europa ausmachen wird. Seit Anfang April sind davon in Dänemark 247 Fälle nachgewiesen worden.