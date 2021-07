Leslie Grace - Drei Dinge, die du über das neue «Batgirl» wissen musst

Die 26-Jährige wurde in der New Yorker Bronx geboren.

Leslie Grace (26) hat es geschafft: Nach ihrer ersten Hauptrolle in «In The Heights» folgt jetzt die zweite in «Batgirl».

Schauspiel-Newcomerin Leslie Grace (26), die gerade erst ihre erste Hauptrolle in dem Musical «In The Heights» (Kinostart: 22. Juli) feierte, kann sich jetzt gleich nochmals freuen: Auch im neuen DC-Film «Batgirl» wird sie die Hauptrolle spielen. Das hat die US-Amerikanerin mit dominikanischen Wurzeln auf Twitter verkündet. Gemäss dem Filmbranchenblatt «Variety» setzte sie sich im Casting gegen grosse Namen wie Zoey Deutch (26) und Isabela Merced (20) durch.

In den Sechzigerjahren tauchte die Batgirl-Figur erstmals in Comicheften auf. Barbara Gordon, das ist der Name der fiktiven Superheldin, ist die Tochter des Polizeichefs von Gotham City. Schauspielerin Alicia Silverstone hatte 1997 in «Batman und Robin» zum ersten Mal die Ehre, Batgirl zu verkörpern. Damals war der Superheldin aber nur eine kleine Nebenrolle an der Seite von George Clooney (60) zugedacht. Jetzt erhält Batgirl ihren ersten, eigenen Film. Die Dreharbeiten beginnen voraussichtlich im November 2021.