Drei DIY-Geschenke, die garantiert gefallen

Als Kind wurde uns eingeflösst, ein selbst gebasteltes Geschenk rechtfertige deren optische Ästhetik (beziehungsweise: mangelhafte Vorzeigbarkeit). Diese Lüge fiel in jenem Moment auf, als wir selbst Opfer eines solchen Geschenkes wurden und mit schauspielerischer Laienleistung die Rolle der begeisterten Dankbaren verkörperten. Weil: Ist ja made with Love.



Was wir daraus gelernt haben? Unüberlegte DIY-Geschenke sind dazu verurteilt, in den Tiefen einer Schublade zu verschollen. Ausser sie machen tatsächlich etwas her. Finden die Geschenke Funktion im Alltag der beschenkten Person und treffen gleichzeitig deren Geschmack, dürfen wir mit gutem Gewissen und etwas Stolz eine Schleife darum binden. Folgende drei Ideen sind eine sichere DIY-Wahl: