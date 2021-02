Kontakt abgebrochen : Drei erfahrene Bergsteiger verschwinden auf dem K2

Am Samstag wurde die Suche nach drei Bergsteigern gestartet. Der Kontakt zum Basislager war nach 8000 Metern abgebrochen.

Nach dem Verschwinden von drei erfahrenen Bergsteigern auf dem K2 in Pakistan ist eine Suche eingeleitet worden. «Das Basislager hat nach 8000 Metern keine Signale von dem pakistanischen Kletterer Ali Sadpara und seinen ausländischen Begleitern bekommen», teilte Karrar Haideri vom Alpinclub von Pakistan der Nachrichtenagentur AP mit. «Eine Suche läuft und lassen Sie uns für ihre sichere Rückkehr nach Hause beten.» Die Suche sei am Samstag aufgenommen worden.

Gesucht wurde nach Sadpara und dem Isländer John Snorri und dem Chilenen Juan Pablo Mohr. Der Kontakt zwischen den drei und dem Basislager war am Freitagabend bei ihrem Aufstieg am 8611 Meter hohen K2 abgebrochen. Sie wurden am Samstag als vermisst gemeldet. Die Bergsteiger hatten ihr Basislager am 3. Februar verlassen. Einen Monat zuvor war ihr erster Versuch des Aufstiegs gescheitert, weil die Wetterverhältnisse schlecht waren.