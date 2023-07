Züri Fäscht: Drei Feuerwerke für 800’000 Franken

Das musst du zum Feuerwerk wissen

Um den 2,5 Millionen erwarteten Besucherinnen und Besuchern am Züri Fäscht ein Highlight zu bieten, stehen nicht nur ein, sondern gleich drei Feuerwerke auf dem Programm. Am Freitag, 7. Juli, gehen die Raketen um 22.30 Uhr in die Luft. Am Samstag, 8. Juli, um 22.30 Uhr sowie um ein Uhr nachts. Begleitet wird das Spektakel mit passender Musik.