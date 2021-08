Zoo Zürich: Drei flauschige Fischotterbabys suchen einen Namen

Alle vorgeschlagenen Namen beginnen mit V, weil die Namen der im Zoo geborenen Jungtiere innerhalb eines Jahres immer denselben Anfangsbuchstaben haben.» Einige der Namen in der Liste sind unter anderem Vito oder Vinni für das Männchen und Vanja, Vilja und Valina für die beiden Weibchen. Das Voting auf zoo.ch/fischotternamen läuft bis am 31. August.

Streng geschützt

Nach der Geburt verbringen die kleinen Otter etwa zwei Monate in der Bruthöhle, heisst es in der Mitteilung. Das bedeute, dass die Fischotterbabys vermutlich bereits in den nächsten Wochen in der Anlage zu sehen sind. Die Fischotter im Zoo Zürich sind Teil eines europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Ziel dabei sei es, eine gesunde und stabile Population zu erhalten. In der Schweiz ist der Fischotter stark gefährdet und streng geschützt.