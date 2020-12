Mali : Drei französische Soldaten durch Sprengsatz getötet

In Mali wurden drei französische Soldaten durch einen Sprengsatz getötet. Sie waren in einem gepanzerten Fahrzeug unterwegs, als sie vom Sprengsatz getroffen wurden.

Seit Beginn des französischen Militäreinsatzes in Mali im Jahr 2013 wurden insgesamt 47 Soldaten getötet.

Drei französische Soldaten sind am Montag im westafrikanischen Mali durch einen Sprengsatz getötet worden. Ihr gepanzertes Fahrzeug sei in der nördlichen Region Hombori getroffen worden, teilte das Büro des französischen Präsidenten mit. Staatschef Emmanuel Macron drückte in der Mitteilung seine «sehr grosse Betroffenheit» aus und betonte zugleich «die Entschlossenheit Frankreichs, den Kampf gegen den Terrorismus fortzusetzen».