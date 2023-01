Bei einer Party in einem Luxus-Anwesen in der Nähe von Beverly Hills sind am Samstag drei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Die Täter sind zurzeit noch flüchtig.

Los Angeles : Drei Frauen bei Party in Luxus-Anwesen in Beverly Hills getötet

1 / 4 Am Samstag wurde in einem Nobelviertel von LA eine Bluttat begangen. AFP Die Polizei sperrte das Gebiet grossräumig ab. AFP Die Polizei geht nicht von einem zufälligen Verbrechen aus. Nach der Tat fuhren mehrere Autos vom Tatort weg. AFP

Darum gehts In Los Angeles ist es in einem Nobelviertel zu einer Schiesserei gekommen.

Dabei wurden drei Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahre getötet.

Laut der Polizei handelt es sich nicht um ein zufälliges Verbrechen.

Bei einer Party in einem Luxus-Anwesen in der Nähe von Beverly Hills sind am Samstag drei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Die Leichen der Opfer seien in einem Auto vor dem Haus entdeckt worden, teilte die Polizei in Los Angeles mit. Das Haus, das zur Kurzzeitmiete angeboten wird, befindet sich in einer der nobelsten Gegenden der Millionenmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass dort eine «Versammlung» stattfand, weitere Einzelheiten seien aber noch nicht bekannt.

Alle drei getöteten Frauen waren im Alter von Mitte 20 bis Anfang 30, wie die «LA Times» schreibt. Unter Einheimischen ist das Quartier als sichere Gegend bekannt. Sergeant Bruce Borihanh vom Los Angeles Police Department sagte gegenüber Reportern, dass es sich nicht um einen zufälligen Angriff handelte. Nachbarn berichteten, dass kurz nach den Schüssen mehrere Autos vom Tatort wegfuhren. Die Behörden schleppten am Samstagnachmittag einen schwarzen Mazda-SUV ab, der Einschusslöcher auf beiden Seiten des Autos und im Fenster der Beifahrerseite hatte, wie die «LA Times» schreibt.

18 Tote innerhalb weniger Tage

Laut einer Quelle der Strafverfolgungsbehörden sammelten die Ermittler auch Videomaterial von Überwachungskameras in der Nachbarschaft. Eine Anwohnerin berichtet gegenüber der «LA Times», dass in der noblen Gegend immer wieder Partys stattfinden. «Da oben gibt es ein paar Partyhäuser», sagt die Anwohnerin. «Ich war schon immer neugierig, was auf dem Hügel passieren würde.» Mehrere Häuser in der Nachbarschaft sind bei Airbnb und Vrbo gelistet und kosten zwischen 600 und 7’500 Dollar pro Nacht.

In Kalifornien hatten sich in den vergangenen Tagen bereits zwei Bluttaten mit insgesamt 18 Toten ereignet. Am Montag hatte ein Mann auf zwei Farmen sieben Menschen erschossen. Zwei Tage zuvor hatte ein Angreifer auf Besucher eines Tanzclubs in Monterey Park geschossen. Elf Menschen wurden getötet.

Mit Material von DPA.