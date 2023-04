Schaffhausen: 17-Jährige bei Angriff verletzt von drei Frauen verletzt.

In der Nähe des Gemeindehauses von Neuhausen am Rheinfall wurde die 17-Jährige angegriffen.

Am Samstagabend wurde eine 17-Jährige von drei Frauen in Neuhausen am Rheinfall angegriffen.

Am frühen Samstagabend gegen 19 Uhr wurde eine 17-jährige Fussgängerin an der Zentralstrasse auf der Höhe des Gemeindehauses in Neuhausen am Rheinfall von drei weiblichen Personen tätlich angegriffen. Wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte, wurde die 17-Jährige dabei durch Fäuste und Fusstritte verletzt und musste anschliessend ärztlich behandelt werden.