Yo-Yo-Trail: Drei Freunde biken nach Zermatt – 27-Jähriger stirbt nach 40-Meter-Sturz

Oberhalb von Zermatt stürzte ein Mountainbiker in den Tod.

Am 1. September starb ein Mountainbiker im Kanton Wallis. Wie die Kantonspolizei am Montag mitteilt, waren drei Freunde mit ihren Mountainbikes auf dem «Yo-Yo-Trail» vom Weiler Z’Mutt in Richtung Zermatt unterwegs.