Deutschland: Drei Freunde sterben bei Horrorunfall nach Partynacht – 18-Jähriger überlebt

Vergangene Woche kommt es in Norddeutschland nahe Lübeck zu einem tragischen Verkehrsunfall. Vier Personen, darunter drei Männer und eine Frau (alle zwischen 17 und 19 Jahre alt), feierten letzten Donnerstag an einer Grillparty in Haffkrug an der Ostsee. Wie die «Bild» schreibt, steigen die vier nach Mitternacht in einen Audi.