Als amerikanische und Schweizer F reundinnen haben wir fast seit der Markteinführung im Jahr 2016 Hard Seltzers getrunken. Als wir es probierten, haben wir schnell verstanden, warum es so beliebt wurde . Hier in der Schweiz lebend stellten wir fest, dass es eine grosse Marktlücke gab.

Entworfen in Zürich, perfektioniert in Bern und produziert in Winterthur.

Es gibt viel Kritik an Hard Seltzer: Es verführe zum übermässigen T rinken und schaffe für junge Konsumentinnen und Konsumenten einen zu leichten Zugang zu Alkohol. Was sagt ihr dazu?

Von Anfang an haben wir Sundays Hard Seltzer mit einem Blick auf moderates Trinken und Differenzierung von traditionellen Alcopops und anderen trinkfertigen alkoholischen Getränken hergestellt. Wir verzichten bewusst auf Zucker oder Süssstoffe, um jüngere Me n schen n icht anzusprechen. Unser Basisalkohol wird wie ein Bier fermentiert, nicht wie ein e Spirituose destilliert, und wir halten unseren Hard Seltzers mit 4% Alkohol sehr tief.

Unser Motto lautet «Sundays For Fun Days». Das Konzept bedeutet, dass Sonntage mühelos und sorgenfrei sind. In der Schweiz wird der Sonntag als ein Tag der Ruhe und Entspannung mit Familie und Freunden angesehen und wir wollten, dass unser Name dieses Gemeinschaftsgefühl widerspiegelt. Mit dem Fokus auf einem niedrigeren Alkoholgehalt wollten wir das Konzept des achtsamen Genusses erweitern. Um gemeinsam mit Freunden und Freundinnen – auch am Ruhetag – und ohne schlechtes Gewissen geniessen zu können.