3 Goldmedaillen an einem Paralympics-Tag – und noch 2mal Bronze dazu

Was für ein Schweizer Tag an den Paralympics!

Die Schweizer Medaillen-Bilanz an den Paralympics vor Donnerstag stand bei drei Goldenen, drei Silbernen und einer Bronzenen, also bei sieben Medaillen. Nun kamen an einem einzigen Tag gleich fünf Stück dazu. Manuela Schär, die bereits einm al Gold und zweim al Silber gesammelt hatte, legte eine weitere Goldmedaille drauf, die 36-jährige Rollstuhlfahrer i n siegte über 400 m.

«Das war ein recht spezieller Moment»

Die dritte im Bunde, die am Donnerstag Gold holte, ist Catherine Debrunner. Die 26-Jährige ging am Start über 400 m sogleich in Führung und gab diese bis ins Ziel nicht mehr ab. « Ich merkte in der letzten Kurve, dass es reicht. Da dachte ich: ‹ Scheisse, fahr einfach weiter und gib nicht auf. › Das war ein recht spezieller Moment » , sagte sie im Ziel. Auch für Debrunner ist es nicht die erste Auszeichnung, über 800 m hatte sie zuvor Bronze gewonnen.