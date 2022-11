Eiken AG: Drei haben einen Platten, weil einer Sekundenschlaf hatte

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden am Donnerstag in Eiken AG. Ein 39-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen Baustellen-Signale auf der A3 in Richtung Basel. Wie die Aargauer Polizei gleichentags mitteilte, wurden die Signale so weit verschoben, dass nachfolgende Autos über ihre schweren Sockel fuhren und dabei beschädigt wurden.