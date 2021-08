«Cooking with Paris» - Drei Highlights aus Paris Hiltons neuer Trash-Kochshow

Am 4. August startete Paris Hiltons neue Kochshow «Cooking with Paris» auf Netflix.

Wer in den Nullerjahren gerne Mal Trash-TV geschaut hat, kann sich bestimmt an «The Simple Life» erinnern. In der Kult-Serie haben die superreichen It-Girls Paris Hilton und Nicole Richie das Leben in «einfacheren Verhältnissen» ausprobiert – und sich dabei ganz schön albern angestellt.

Jetzt ist die Hotelerbin mit einem ähnlichen Format zurück: In «Cooking with Paris» mimt Hilton (40) das unbeholfene Luxusgirl. In der ersten Folge namens «Frühstück in den Wolken» plaudert ihre langjährige Freundin und Reality-Star Kim Kardashian (40) aus dem Nähkästchen. Weiter kocht Paris italienische Klassiker mit Demi Lovato (28) und Rapperin Saweetie (28) lädt zu Shrimp-Tacos ein. Zu den weiteren Gästen gehören Schauspielerin Lele Pons (25) und die Comedienne Nikki Glaser (37). In der letzten Folge steht Paris dann gemeinsam mit Mutter Kathy (62) und Schwester Nikki (37) in der Küche.