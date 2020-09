Wie die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion mitteilte, wird die Ansteckungsgefahr für Gäste des Hotels als gering eingestuft. Das Personal habe in den öffentlichen Räumen Masken getragen und sich an alle weiteren gängigen Präventionsmassnahmen gehalten.

Corona-Fall im Mokka Thun

Einen positiven Coronafall gab es zudem in der Café Bar Mokka Thun. Die am Donnerstag positiv getestete Person hatte sich am letzten Wochenende im Mokka Thun aufgehalten. Nach Abklärungen ordnete das Kantonsarztamt lediglich für zwei Personen eine Quarantäne an.