Drei Partys mit zu vielen Personen musste die Stadtpolizei am vergangenen Wochenende auflösen. Die Feste fanden in extra angemieteten Wohnungen statt. Die Teilnehmenden wurden verzeigt und müssen mit Bussen von mehreren Hundert Franken rechnen, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung der Stadtpolizei heisst.