Britische Neonazis

Drei Jahre Haft für «Miss Buchenwald»

Die Britin Alice Cutter (24) und weitere Neonazis sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Als Mitglieder einer verbotenen rechtsextremen Gruppierung hatten sie unter anderem einen «Miss-Hitler-Schönheitswettbewerb» abgehalten.

Alice Cutter (24) und Mark Jones (25) wurden diese Woche in Birmingham zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Die britische Neonazi-Gruppe National Action (NA) war im Dezember 2016 verboten worden – die Gruppe sei rassistisch, antisemitisch und homophob, sähe Hass und glorifiziere Gewalt, begründete die Regierung das Verbot. Dass an den Vorwürfen etwas dran ist, stellte die Gruppe gleich selbst unter Beweis. Nicht nur, indem sie im Mai 2016 die Ermordung des Parlamentsmitglieds Jo Cox durch den Rechtsextremen Thomas Mair feierte oder eine Statue von Nelson Mandela beschädigte. Sie veranstaltete im gleichen Jahr einen «Miss-Hitler-Schönheitswettbewerb».

Eine der Kandidatin, die als «Miss Buchenwald» ins Rennen gegangen war, ist diese Woche nun zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Buchenwald bei Weimar war das Konzentrationslager der Nationalsozialisten, in dem zwischen 1937 bis 1945 56’000 Menschen getötet worden waren.

Zwischen eineinhalb und fünfeinhalb Jahren

Die Anklage gegen Alice Cutter lautete «Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung». Die 24-Jährige bestritt während des Prozesses, ein Mitglied der National-Action-Gruppierung gewesen zu sein. Die Jury nahm ihr das aber nicht ab. So seien belastende Beweise aufgetaucht, die deutlich machten, dass C. Versammlungen dieser Gruppierung besuchte oder antisemitische Witze riss, wie BBC News berichtet.