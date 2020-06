Schule in Grenchen SO

Drei Jugendlichen wird es schlecht, Polizei löst Grossaufgebot aus

Drei Jugendliche haben am Mittwoch in der Schule Bachtelen fast zeitgleich medizinische Symptome gezeigt. Zuerst gingen die Einsatzkräfte von einem Gasaustritt aus.

Ein Grosseinsatz von mehreren Blaulichtorganisationen bei der sonderpädagogischen Schule Bachtelen in Grenchen am Mittwochmittag. Was war passiert? Laut der Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn sind bei mehreren Jugendlichen fast zeitgleich unklare medizinische Symptome aufgetreten. Wegen Verdachts auf Gasaustritt löste die kantonale Alarmzentrale umgehend ein grösseres Aufgebot aus. Vorsorglich sind sämtliche Personen aus den Schulgebäuden evakuiert worden.

Anschliessende Messungen durch Experten haben ergeben, dass keine gefährlichen Stoffe in den Räumlichkeiten vorzufinden waren. Wie sich später herausstellte, hatten drei Jugendliche legale Substanzen konsumiert. Auf diese reagierten sie mit medizinischen Symptomen. Zwei Personen sind zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden, zwei weitere Personen wurden vor Ort einer medizinischen Kontrolle unterzogen. Was das für Substanzen waren, will die Polizei auf Anfrage nicht verraten.