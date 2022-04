Niederuzwil: Auto überschlägt sich – drei junge Männer (19-22) sterben auf Unfallstelle

Am Karfreitagabend um 23:30 Uhr, ist auf der Bahnhofstrasse ein Auto verunfallt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren zwei junge Männer tot. Ein dritter verstarb kurze Zeit später. Eine Frau wurde unbestimmt und eine weitere schwer verletzt. Die Unfallhergang ist unklar. Ein Grossaufgebot an Rettungskräften rückte aus.

Ein Auto fuhr vom Bahnhof her in Richtung Augarten. Auf der Höhe des Parkplatzes «Töbeli» kam es von der Fahrbahn ab. Es überquerte rechtsseitig das Trottoir. Dort prallte es in eine Leitplanke und hob ab. Es flog mehrere Meter durch die Luft und schlug an einem Bachbord auf.