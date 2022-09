Kanton Waadt: Drei Jungwölfe aus dem Marchairuz-Rudel zum Abschuss freigegeben

Das Bundesamt für Umwelt hat dem Gesuch des Kantons Waadt zur Regulierung des Wolfsrudels am Col de Marchairuz zugestimmt: Der Kanton kann drei Jungwölfe zum Abschuss freigeben.

Drei Jungwölfe aus dem Marchairuz-Rudel dürfen geschossen werden. Begründet wurde dies mit den zunehmenden Angriffen auf Rinderherden. Zurzeit leben in der Schweiz rund 180 Wölfe in 19 Rudeln.

Darum gehts Der Bestand des Wolfsrudels am Col de Marchairuz darf reguliert werden.

Wölfe aus dem Rudel haben mindestens vier Kälber gerissen.

Zurzeit leben in der Schweiz rund 180 Wölfe in 19 Rudeln.

Am 8. August hat der Kanton Waadt beim Bundesamt für Umwelt Bafu ein Gesuch für eine Regulierung des Wolfsrudels am Marchairuz eingereicht. Begründet wurde dies mit den steigenden Zahlen von Angriffen auf Rinderherden. Dabei wurden mindestens vier Kälber von den Wölfen getötet, weitere Fälle seien in Abklärung. Mit dem Abschuss von drei Jungwölfen wolle der Kanton eine Verhaltensänderung des Rudels bewirken.

Das Bafu hat nun am 14. September dem Gesuch zugestimmt: Nun kann der Kanton Waadt eine Abschussverfügung erlassen. Diese sei bis zum 31. März 2023 zu befristen. Die Abschüsse müssten im Bereich der Nutztierherden und im Beisein von mehreren Wölfen erfolgen, damit eine Verhaltensänderung des Rudels bewirkt werden könne, heisst es.

Kantone können rascher eingreifen

«Um die Situation in Gebieten mit wachsendem Wolfbestand kurzfristig zu entschärfen, hat der Bundesrat die Jagdverordnung für den Alpsommer 2021 angepasst. Damit können die Kantone rascher in Wolfsbestände eingreifen, zudem wurde der Herdenschutz gestärkt», teilt das Bafu mit. Angesichts der Herausforderungen für die Alpwirtschaft habe das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Uvek das Bafu zudem beauftragt, auf Basis gemeinsam formulierter Forderungen von 14 Schutz- und Nutzungsorganisationen eine weitere Verordnungsänderung per Alpsommer 2023 anzugehen.

Wölfe in der Schweiz Der Wolfbestand in der Schweiz nimmt zu. Zurzeit leben in der Schweiz rund 180 Wölfe in 19 Rudeln. Der Bundesrat hatte mit dem revidierten Jagdgesetz eine Vorlage erarbeitet, um den wachsenden Wolfbestand besser regulieren und so den Anliegen der Bergregionen Rechnung tragen zu können. Das revidierte Jagdgesetz wurde von der Schweizer Stimmbevölkerung im September 2020 abgelehnt. Das Stimmvolk hat sich damit insbesondere auch gegen den präventiven Abschuss von Wölfen ausgesprochen.

Das Parlament sei zudem daran, eine Vorlage zur Änderung des Jagdgesetzes vorzubereiten. Die Umweltkommission des Ständerates hatte im Oktober 2021 die Parlamentarische Initiative «Wachsende Wolfbestände geraten ausser Kontrolle und gefährden ohne die Möglichkeit zur Regulierung die Landwirtschaft» eingereicht. Diese will, dass in der Schweiz der Wolfbestand neu vorausschauend reguliert werden kann, um Schäden an Nutztieren und die Gefährdung von Menschen zu vermeiden. Die geltende Gesetzgebung erlaubt eine Regulierung erst, nachdem grosser Schaden oder eine erhebliche Gefährdung aufgetreten sind.

Wölfe dürfen bei Gefahr «entfernt» werden

In seiner Stellungnahme vom 31. August 2022 unterstützt der Bundesrat das Bestreben des Parlaments, die Wolfspopulation in der Schweiz wirksam zu regulieren. Er erachtet auch die vorgesehene Erweiterung des Handlungsspielraums beim Abschuss von Einzelwölfen als sinnvoll. Diese sieht vor, dass die Kantone Wölfe «entfernen» dürfen, die dem Menschen gefährlich werden.

Die Zuständigkeiten würden unverändert bleiben: Für die Verfügung von Abschüssen von Einzeltieren, die Schaden anrichten, sind die Kantone zuständig. Wenn sie in ein Rudel eingreifen wollen, braucht es die Zustimmung des Bundesamts für Umwelt.