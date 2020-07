Bissendorf (D)

Drei Kinder randalieren in deutscher Schule – 150’000 Euro Schaden

Drei Kinder haben in einer Schule in Bissendorf im deutschen Bundesland Niedersachsen 150’000 Euro Sachschaden angerichtet und unter anderem acht zerstörte Klassenzimmer hinterlassen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, randalierten drei polizeibekannte Jungen im Alter von elf und zwölf Jahren am Sonntagabend in einem Schulgebäude in Bissach. Sie brachen Waschbecken von Wänden, zerschlugen Fensterscheiben und beschmierten Türen und Wände mit Farbe. Passanten hatten die drei Schüler auf dem Dach beobachtet und die Polizei verständigt.