Kinderschutzstatistik 2020 - Drei Kleinkinder starben 2020 nach Misshandlung

1590 Kinder waren 2020 von sexueller, körperlicher oder psychischer Gewalt betroffen. Das sind 1,5 Prozent mehr als 2019, wie die Fachgruppe Kinderschutz der Schweizerischen Kinderkliniken in der Nationalen Kinderschutzstatistik 2020 festhält. Es ist das zwölfte Mal, dass die Gruppe Fälle von Misshandlungen an Kindern dokumentiert.

In 37 Prozent der Fälle untersuchten Ärzte und Ärztinnen Kinder, die körperlich misshandelt wurden. In 27 Prozent der Fälle lag Vernachlässigung vor, 20 Prozent der untersuchten Kinder waren von psychischer und 16 Prozent von sexueller Gewalt betroffen.

Sexuelle Gewalt kommt seltener zum Vorschein

Die Erklärung der Fachärzte und Fachärztinnen, warum körperliche Gewalt an erster Stelle steht: «Das kann damit erklärt werden, dass Kinder mit sichtbaren Spuren oder Verletzungen häufiger an einer Kinderklinik vorgestellt werden als zum Beispiel Kinder mit Verdacht auf sexuellen Missbrauch.»

Oder anders ausgedrückt: Fälle sexueller Gewalt an Kindern kommen in Kinderkliniken seltener zum Vorschein – auch, weil sexuelle Gewalt in der Regel keine sichtbaren Spuren hinterlässt, schreiben die Ärztinnen und Ärzte.

Über 60 Prozent unter sechs Jahre alt

In drei Fällen verstarb das Kind an den Folgen der Gewalt. «Alle drei Kinder waren jünger als ein Jahr alt», heisst es im Bericht. 18 Prozent der Kinder, denen Gewalt angetan wird, sind in diesem Alter, 44 Prozent der Kinder sind unter sechs Jahre alt.

In fast allen der aufgelisteten Gewalttaten an Kindern waren Mädchen und Buben fast gleich stark betroffen – ausser bei den Fällen sexueller Gewalt. Davon sind Mädchen überproportional stark betroffen. 83 Prozent der in der Kinderschutzstatistik dokumentierten Fälle betrafen Mädchen.

Täterinnen und Täter in der Familie

In 75 Prozent der Fälle werden Kinder von den engsten Vertrauten misshandelt: der Familie. In 14 Prozent sind nahe Bekannte die Täterinnen oder Täter. Nur in vier Prozent der Fälle sind es Fremdpersonen, die für die Gewalt verantwortlich sind.

Etwas anders sieht es bei der sexuellen Gewalt aus. Dort kommen 37 Prozent der Täterinnen und Täter aus der Familie, 37 Prozent sind nahe Bekannte, der Rest sind Fremde. In über 80 Prozent der Fälle sind die Täter männlich.

Bruchteil der Fälle aufgedeckt

Die Kinderschutzstatistik hält abschliessend fest, dass längst nicht alle Fälle von Gewalt an Kindern vom Bericht abgedeckt würden – schlicht und einfach, weil nur ein Bruchteil der Fälle überhaupt aufgedeckt wird: «Wir beschränken uns in der statistischen Erfassung auf die Kinder, die effektiv auch in der Kinderklinik gesehen wurden; die sehr vielen Fälle, wo eine Kinderschutzgruppe eine externe Stelle nur beraten hat, werden dabei nicht erfasst.»

Und natürlich: Diejenigen Kinder, die gar nicht erst in einer Klinik vorbeikommen, fehlen in der Statistik komplett. Die Dunkelziffer wird also sehr viel grösser sein als die 1590 dokumentierten Fälle. An der Kinderschutzstatistik 2020 haben alle 21 grossen oder mittelgrossen Schweizer Kinderkliniken teilgenommen.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Online- und Einzelchatberatung für Kinder und Jugendliche Opferberatungsstelle Kinderspital Zürich Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du beim Institut Forio und bei den UPK Basel.